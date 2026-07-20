중국발 'AI 쇼크'·반도체 고점론에 코스피 4.4%↓

<앵커>



AI투자 회의론이 지속되는 가운데 오늘(20일) 코스피가 또다시 급락하며 6천500선까지 밀렸습니다. 이번엔 중국 스타트업이 개발한 고성능 인공지능 모델 '키미 K3'로 인해, 반도체 수요가 줄어들 수 있다는 우려가 나왔습니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



올해 38번째 사이드카 발동과 함께 코스피는 4.4% 급락한 6천516으로 거래를 마쳤습니다.



지수가 석 달 전 수준으로 돌아간 겁니다.



하락장을 주도한 건 제헌절 연휴 기간 미국 증시를 덮친 반도체 고점 우려였습니다.



타이완의 반도체 위탁생산 기업 TSMC가 2분기 호실적과 함께 설비투자 규모를 늘리겠다고 발표했는데, 시장에선 이걸 공급 확대로 해석했습니다.



[이경민/대신증권 연구원 : (TSMC가) 투자를 확대하겠다라는 게, 공급이 늘어나면 가격은 떨어지고 실적은 꺾인다. 그런 흐름들이 좀 돌아가는 것 아닌가 하는….]



중국 스타트업 '문샷'이 무료로 공개한 AI모델 '키미 K3'도 시장에 충격을 줬습니다.



상대적으로 싼 비용으로 미국의 오픈AI와 앤트로픽의 최상위 모델에 근접한 성능을 낸다는 평가가 나온 겁니다.



지난해 중국의 AI 기업 딥시크, 올해 구글의 터보퀀트가 등장했을 때처럼 반도체 수요가 감소할 거란 우려가 시장을 덮쳤습니다.



[김재승/현대차증권 연구원 : 프론티어 모델까지도 중국이 잘하네 이렇게 돼 버리니까, 지금처럼 빅테크들이 만들어내는 대량의 캐시 플로우 같은 것들을 못 만들 것 아닌가 이런 우려가 커지는 것 같습니다.]



다만, 오히려 투자 수요가 늘 거란 분석도 있습니다.



[황수욱/메리츠증권 연구원 : (중국산 AI) 고성능 모델은 결국에는 미국산, 프리미엄 라인의 AI GPU 서버 랙을 수요(필요)로 하게 될 거다….]



오늘(20일)도 코스피가 큰 폭의 변동성을 보인 가운데, 변동성 확대 요인으로 꼽혀온 단일종목 레버리지 ETF 거래는 지난 16일 당국의 보완책 발표에도 오히려 1천590억 원 늘며 12조 원대를 유지했습니다.



시장은 이번 주 목요일 구글의 알파벳을 시작으로 이어질 주요 빅테크들 실적 발표에서 설비투자 규모가 얼마나 될지를 가장 주목하고 있습니다.



(영상취재 : 신진수, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 김예지)