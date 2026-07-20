농식품부 "여름철 채소·과일 가격 하락…계란값도 안정세"

▲ 초복인 15일 서울 중구 롯데마트 제타플렉스 서울역점에서 '갓 수확한 그대로 유명산지 수박'이 한정 판매되고 있다.

정부는 최근 집중호우와 폭염에도 농축산물 수급에는 큰 차질이 없으며, 생산량 증가와 공급 확대로 농축산물 가격이 전반적으로 안정세를 보이고 있다고 분석했습니다.농식품부는 오늘(20일) 제22차 수급상황 점검회의를 열고 주요 농축산물의 수급과 가격 동향을 점검한 결과 이같이 나타났다고 밝혔습니다.농식품부에 따르면 지난 16일 기준 시금치 가격은 100g당 1,034원으로 지난해 같은 기간보다 37.9% 하락했습니다.오이는 10개 기준 5,310원으로 31.7%, 깻잎은 100g당 1,899원으로 28.7% 각각 내렸습니다.배추는 포기당 3,493원으로 24.8%, 청양고추는 100g당 1,255원으로 21.5%, 양배추는 포기당 3,006원으로 21.5% 각각 하락했습니다.깐마늘은 1㎏당 1만 117원으로 18.5%, 무는 개당 2,051원으로 15.9% 낮아졌습니다.토마토와 상추도 전년보다 10% 이상 하락했고, 파프리카와 애호박, 당근 가격도 내렸습니다.반면 대파는 기상 여건 악화에 따른 작황 부진 등의 영향으로 1㎏당 가격이 지난해보다 20.5% 올랐습니다.과일류에서는 여름철 대표 과일인 수박 가격이 출하량 증가로 한 통 평균 2만 1,397원을 기록해 지난해보다 29.1% 낮아졌습니다.참외(10개)와 복숭아(백도·10개) 가격도 각각 19.6%, 16.6% 하락했고, 사과는 10개 기준 2만 5,532원으로 9.6% 내렸습니다.반면 배는 저장 물량 감소 등의 영향으로 10개 기준 4만 6,461원으로 지난해보다 18.5% 상승했습니다.농식품부는 가격 하락 폭이 큰 애호박과 오이 등 과채류에 대해서는 농자재 할인과 소비 촉진 행사, 주산지 출하 조절, 할인 판매 등을 병행할 계획입니다.축산물은 가축전염병 등의 영향으로 여전히 지난해보다 높은 가격 수준을 유지했습니다.한우 등심은 100g당 1만 600원으로 지난해보다 16.8%, 삼겹살은 100g당 2,887원으로 8.5%, 닭고기는 1㎏당 6,199원으로 2.5% 각각 올랐습니다.다만 농식품부는 할인 판매 확대와 생산량 회복, 수입 신선란 공급 확대 등 영향으로 계란 가격이 하락세를 보이고 있다고 밝혔습니다.농식품부에 따르면 계란 30구 평균 소매가격은 지난달 29일 7,618원에서 이달 7일 7,561원, 지난 16일에는 7,373원으로 내렸습니다.육계 가격도 정부가 부화용 종란 1,300만개를 수입·공급한 영향 등으로 전년 수준에 근접했다고 농식품부는 설명했습니다.아울러 농식품부는 최근 집중호우와 폭염으로 논콩 등 농작물 약 390㏊가 침수되고 육계 등 가축 약 20만마리가 폐사한 것으로 파악됐다고 밝혔습니다.다만 전체 생산량에 미치는 영향은 크지 않아 농축산물 수급에는 차질이 없는 것으로 판단했습니다.농식품부는 강우와 폭염이 반복되면서 병해충 확산과 가축의 고온 스트레스에 따른 추가 피해가 우려되는 만큼 농촌진흥청과 지방자치단체 등 관계기관과 함께 현장 기술지원을 강화하기로 했습니다.또 농협과 자조금단체 등을 통해 병해충 방제용 약제와 영양제를 할인 공급하고, 축사의 폭염 피해를 줄이기 위한 열차단 도포제 공급도 확대하고 있습니다.박정훈 농식품부 식량정책실장은 "여름철 기상 여건에 따른 수급 불안이 발생하지 않도록 주요 품목의 생육과 수급 상황을 상시 점검하고 선제적으로 대응하겠다"며 "농업인의 경영 부담을 줄이기 위한 지원도 지속하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)