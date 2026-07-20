정교유착 합수본, '신천지 불법 후원' 의혹 근우회장 소환

▲ 2022년 대선을 앞두고 고동안 전 신천지 총무가 신천지 관계자에게 보낸 윤석열 전 대통령과 이희자 근우회장 사진.

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 정치권에 불법 정치자금을 후원한 혐의로 여성단체인 한국근우회의 이희자 회장을 소환했습니다.합수본은 지난 16일 이 회장을 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 처음 불러 조사했습니다.이 회장은 지난 2022년부터 2024년까지 당시 '친윤'(친윤석열) 계열로 분류되던 국민의힘 권성동 전 의원과 박성중 전 의원에게 신천지 자금으로 조성한 후원금 1천만 원을 각각 기부한 혐의를 받습니다.현행 정치자금법은 법인과 단체의 정치자금 기부를 전면 금지하고 있습니다.이 회장은 합수본 조사에서 "개인 자금으로 후원한 것"이라며 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌습니다.이 회장은 이만희 신천지 총회장의 최측근으로 활동하며 윤석열 전 대통령을 비롯한 유력 정치인과 법조인 사이의 연결고리 역할을 한 인물로 꼽힙니다.합수본은 지난 3월 한국근우회 본관과 이 회장 자택 등을 압수수색해 정치자금 후원·기부 내역을 확보했습니다.지난 1일에는 신천지 신도들의 국민의힘 집단 입당 의혹과 관련해 이 회장을 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.합수본은 이 회장의 후원을 받은 정치인들이 자금 출처 등을 사전에 알았는지 여부를 살펴볼 것으로 보입니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)