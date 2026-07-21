아이유, 정규 6집·고양 콘서트 연기…"고질적 이관개방증 악화, 모두에게 미안"

가수 겸 배우 아이유가 고질적인 이관개방증 악화로 정규 6집 앨범 발매와 콘서트 일정을 모두 연기한다.



아이유는 20일 팬 소통 플랫폼을 통해 장문의 글을 올리고 "이번 9월에 예정됐던 고양 스타디움 콘서트는 결과적으로 진행하기 어렵게 됐다"고 직접 밝혔다.



그는 "팬들에게 걱정 끼치고 싶지 않았지만 이런 내용을 알리게 돼 미안하다. 어디서부터 얘기해야 할지 글을 썼다 지웠다 하고 있다."며 어렵게 말문을 열었다.



특히 그는 "최근 들어 고질적이었던 제 이관개방증 증세가 악화되고 있다. 관리하고 신경 쓰고 있지만 최근에는 하루 종일 증상이 이어지고, 노래를 할 때 제 컨디션을 찾기가 어려워지는 일이 반복되고 있었다."면서 "녹음실에서는 어떤 식으로든 저만의 요령을 찾아 다행히 큰 무리 없이 앨범은 만들었지만, 스튜디오 녹음과 달리 활동 반경이 크고 땀을 많이 흘리는 콘서트는 당분간 무리일 것 같다는 전문가들의 의견이 있었다"고 설명했다.



이관개방증은 평소 닫혀 있어야 하는 이관이 비정상적으로 열린 상태를 말한다. 자신의 목소리나 호흡 소리가 귀에서 크게 들리거나 귀가 막힌 듯한 증상이 나타날 수 있으며, 급격한 체중 감소와 호르몬 변화, 탈수, 스트레스, 신경계 질환 등이 원인으로 알려져 있다.



아이유는 콘서트뿐 아니라 정규 6집 발매도 함께 연기하기로 결정했다. 그는 "새로운 앨범의 메인 프로모션이 공연과 투어였던 만큼 앨범 발매 시기 역시 조금 미뤄야 할 것 같다. 오랜만에 정규 컴백이라 저도 회사도 많은 것들을 준비했는데 이렇게 미뤄지게 돼 안타깝고 모두에게 미안하다. 올해 고양 콘서트를 시작으로 오랜만에 전국투어를 예정하고 있었는데 제 귀 컨디션 문제로 행복할 수 있었던 우리 모두의 하반기를 망쳐버린 것 같아 정말 미안하다"며 팬들에게 거듭 사과했다.



다만 아이유는 "제가 앓고 있는 병은 고통이 있거나 일상생활이 불가능한 병은 아니다. 다만 가수라는 직업 특성상 최상의 컨디션으로 공연을 보여드리기 어려운 상황이라고 판단해 내린 결정이니 너무 걱정하지 않았으면 좋겠다"고 당부했다.



그러면서 "치료받고 할 수 있는 최선의 조치를 취해 최대한 빨리 새 앨범과 공연으로 돌아오겠다"며 "미뤄진 만큼 더 좋은 결과물과 활동으로 보답하겠다. 조금만 기다려 달라"고 팬들에게 약속했다.



아이유는 지난 5월까지 방영된 MBC 드라마 '21세기 대군부인'을 마치고 앨범과 콘서트 준비에 전념해 왔다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)