삼성, 임시 대체 외국인 투수 보스 영입

▲ 삼성 유니폼을 입은 오스틴 보스

프로야구 삼성 라이온즈가 부상으로 이탈한 아리엘 후라도의 대체 외국인 투수로 우완 오스틴 보스(34)를 영입했습니다.삼성 구단은 오늘(20일) 보스와 15만 달러에 대체 외국인 선수 계약을 맺었다고 발표했습니다.신장 188㎝, 체중 97㎏의 체격을 갖춘 보스는 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 210경기에 등판해 17승 20패, 평균자책점 4.84, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.37의 성적을 남겼습니다.마이너리그 트리플A에서는 통산 99경기에 나서 18승 33패, 평균자책점 4.22를 기록했습니다.보스는 아시아 야구 무대 경험을 갖춰 빠른 리그 적응이 기대됩니다.그는 지난해 일본프로야구(NPB) 지바롯데 머린스 소속으로 1군 풀타임을 소화하며 125이닝 동안 3승 9패, 평균자책점 3.96, WHIP 1.25를 남겼습니다.올해 미국으로 돌아가 시카고 컵스, 토론토 블루제이스, 미네소타 트윈스, 텍사스 레인저스 등을 거친 보스는 부상 대체 선수를 찾던 삼성의 부름을 받고 한국행 비행기에 올랐습니다.다양한 구종 구사가 장점인 보스는 MLB 통산 9이닝당 탈삼진 8.4개, 볼넷 3.3개로 안정적인 투구를 보여준 바 있습니다.국내에서 신체검사를 통과한 보스는 조만간 1군 선발 로테이션에 합류할 예정입니다.보스는 구단을 통해 "NPB에서 뛰었기 때문에 아시아 리그 스타일을 어느 정도 알고 있다. KBO리그는 약간 다른 측면이 있겠지만 여러 면에서 기대된다"며 "팬들을 위해 좋은 결과를 내고 싶다"고 입단 소감을 밝혔습니다.한편 삼성 에이스로 활약하던 후라도는 후반기 시작을 앞두고 어깨 염증으로 복귀까지 6주가 걸린다고 진단받았습니다.(사진=삼성 라이온즈 제공, 연합뉴스)