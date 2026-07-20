[비디오머그] 트럼프 "중국이 대선 개입"…6년 전 이야기 꺼낸 진짜 이유는?

트럼프 미국 대통령이 저녁 프라임 타임에 대국민 연설을 했습니다.



내용은 놀라웠습니다.



지난 2020년 미국 대선 당시, 중국이 선거에 개입했다는 겁니다.



중국은 '악의적 비방'이라며 간섭한 적 없다고 발끈하고 나섰는데요.



과연 이 폭탄 발언은 어디까지가 사실일까요? 내막을 하나하나 짚어봤습니다.



지금 영상으로 만나보시죠.



(취재 : 소환욱, 편집 : 채지원, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)