'16년 만의 우승' 스페인과 '소요사태' 아르헨티나…결승전 결과가 불러온 '극과 극' 현지 반응

20일(한국시간), 2026 북중미 월드컵 결승에서 스페인이 아르헨티나를 1대 0로 꺾고 16년 만의 월드컵 우승을 달성했습니다



희비가 엇갈린 선수들처럼, 응원전을 펼친 양 팀 팬들의 분위기 역시 극명하게 대조를 이루었는데요.



16년 만의 월드컵 우승이라는 기쁨을 즐긴 스페인 팬들과 월드컵 2연패가 무산되며 허탈함을 삼킨 아르헨티나 팬들의 응원전을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현 / 제작 : 스포츠취재부)