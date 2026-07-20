검찰, 홈플러스 사태 '채권 사기 의혹' MBK 부사장 소환

▲ 홈플러스가 운영자금 고갈에 따른 매장 유지 비용 부족으로 영업을 중단한 지 이틀째인 14일 서울 강서구 홈플러스 강서점 고객서비스센터에 불이 켜져 있다.

검찰이 '홈플러스 사태'와 관련해 1천억 원대 채권 사기 의혹을 받는 김정환 MBK파트너스 부사장을 소환했습니다.서울중앙지검 반부패수사2부(이상혁 부장검사)는 오늘(20일) 김 부사장을 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.홈플러스 대주주인 MBK 경영진은 지난해 2월 홈플러스의 신용등급 하락을 예측하고도 전자단기사채(ABSTB) 등 모두 1천164억 원 규모의 채권을 발행한 의혹을 받습니다.신영증권 등 증권사 4곳과 물품구매 전단채 투자자들은 홈플러스의 기업회생 신청 직후인 같은 해 4월 MBK 경영진을 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 자본시장법 위반 등 혐의로 검찰에 고발했습니다.검찰은 지난 1월 김 부사장을 비롯해 김병주 회장과 김광일 부회장(홈플러스 공동대표), 이성진 전무 등 MBK 경영진 4명에 대해 구속영장을 청구했으나 법원은 "혐의 소명이 부족하다"며 모두 기각했습니다.이에 검찰은 "객관적 시각으로 다시 판단하겠다"며 기존 반부패3부가 수사하던 사건을 반부패2부로 이례적으로 재배당하고 제기된 의혹 전반을 재검토해왔습니다.검찰은 조만간 김 회장 등 나머지 임원들에 대해서도 조사를 마친 뒤 기소 여부를 결정할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)