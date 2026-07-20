[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원
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● 머니버스
박연미 / 경제평론가
"코스피 하락세…레버리지 ETF 상장 이후 변동성 커져"
"외국인 빠져나가자 개인이 유탄…하락의 악순환"
"중국, 문샷AI '키미 K3' 공개도 코스피에 영향"
"한은, 기준금리 금리 인상…환율에 소폭 도움"
박진호 / SBS 논설위원
"주가 많이 떨어지고 있지만 현재 관망 장세"
"조정 폭 크고 길어질 듯…빅테크 실적 등으로 방향성 잡힐 것"
"레버리지 ETF에 돈 몰려…정부 보완 대책 효과 기대"
"코스피, 올해 말 9,000선 회복 가능할 것 기대"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[머니버스] 레버리지 ETF 상폐 없다는데…가성비 무장한 중국 AI '키미 K3', 흔들리는 코스피
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