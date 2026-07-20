[자막뉴스] "보완수사권 그래도 폐지"…'최악' 비리에도 "국민 피해 없을 것"

장윤기 사건으로 경찰의 부실 수사와 유착 의혹 논란이 불거진 가운데, 유재성 경찰청장 직무대행이 "장윤기 사건과 검찰의 보완수사권을 연결 지어 생각하면 안 된다"고 말했습니다.



유 대행은 오늘(20일) 경찰청 기자간담회에서 보완수사를 요구하는 것만으로도 보완수사의 효과를 낼 수 있는 방안에 대해 경찰이 충분히 검토했고, 국민에게 피해가 가지 않도록 설계할 수 있을 거라고 말했습니다.



그러면서 "지금도 대부분 사건에서 보완수사 요구가 이뤄지고 있고, 보완수사 요구로 대부분 해결하고 있다"고 강조했습니다.



검찰의 보완수사로 자칫 묻힐뻔한 장윤기 사건 수사팀의 사건 축소와 은폐 행각이 드러났지만, 여전히 보완수사권 폐지 입장을 고수한 겁니다.



유 대행은 공소시효 임박 사건에 대해 경찰과 검찰이 협의하는 방안, 보완수사 요구 시 검사가 수사팀·수사관서 변경을 요구할 수 있도록 하는 방안, 검사와 경찰 수사관이 상호 평가하는 방안 등을 제시했습니다.



경찰은 간담회에서 본청과 광주경찰청 2차 가해 수사팀에서 피해 여고생에 대한 2차 가해 행위 14건을 수사하고 있다고 밝혔습니다.



앞서 장윤기 사건 부실 수사를 수사하는 경찰청 특별수사단은 최근 중간 수사 결과 브리핑에서 "장윤기가 피해자를 사전에 알았을 수도 있는 정황이 있었다"고 밝힌 바 있습니다.



유족은 "확인되지 않은 사실을 발표해 2차 가해가 이어지고 있다"며 반발했습니다.



경찰 관계자는 "모든 의혹과 가능성을 명명백백히 수사하는 과정에 대해서 브리핑하다가 나온 내용"이라며 "수사 진행 과정에서 유가족의 아픔이 또다시 건드려지지 않도록 세세하게 신경 쓰겠다"고 말했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)