[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 장성철 공론센터 소장, 양만희 SBS 논설위원
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● 제헌절에 '올공'
장성철 / 공론센터 소장
"장동혁, 강성 당원들에게만 잘 보이려 해…당 대표 리더십 이미 상실"
"친윤계 의원들, 한동훈에 거리 두기 중…복잡한 상황인 듯"
양만희 / SBS 논설위원
"'올공' 시위, 초반하고 성격 많이 달라져"
"국힘, 원내에서 아무 일도 못 해…제1야당 역할 못하는 상황"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 장동혁 '올공' 정치 올인…한동훈 '스킨십' 작전에 친윤들 '거리두기'
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