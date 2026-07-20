[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 장성철 공론센터 소장, 양만희 SBS 논설위원
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● 최대 4배 인상 '논란' ~ ● 당권 레이스 본격화
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"이 대통령 '기탁금' 언급 당무 개입은 과한 주장"
"기탁금 인상, 뚜렷한 이유 설명하지 않아 더 문제 돼"
"2030세대, 보수화 아닌 반민주당화…민주당 점점 싫어해"
"전당대회 핵심 메시지는 외연 확장…세대 확장까지 가야"
장성철 / 공론센터 소장
"정당이 청년 정치 의지 꺾으면 안 돼"
"이 대통령 '기탁금' 언급, '당무 개입' 지적은 부적절"
"주류 정당의 기득권화는 공천 잘못…사람 키우지 못해"
"민주, 젊은 정치인 액세서리처럼 여겨…기회 줬다가 뺏어"
양만희 / SBS 논설위원
"민주, '청년' 얘기하지만 청년에 반하는 의사결정만 해"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 성치훈의 일갈 "민주당은 이미 기득권 정당!"…왜?
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