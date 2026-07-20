'세계 상이군인 체육대회' 인빅터스 게임, 2029년 대전서 열린다

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▲ 2029년 인빅터스 게임 대전 유치 홍보 이미지

한국이 아시아 국가로는 최초로 세계 상이군인 체육대회인 '인빅터스 게임'을 오는 2029년 개최합니다.영국 인빅터스 게임 재단은 오늘(20일) 이사회 만장일치 의결을 통해 대한민국 대전을 2029년 10월에 열리는 제9회 인빅터스 게임 개최지로 확정 발표했다고 국가보훈부가 밝혔습니다.재단은 한국의 준비 수준을 높이 평가했다며 "중앙정부와 지방정부, 상이군인 사회가 상이군인의 회복과 재활이라는 공동의 목표 아래 긴밀한 협력체계를 바탕으로 대회 준비를 체계적으로 추진한 점을 긍정적으로 평가했다"고 선정 이유를 설명했습니다.아울러 "대한민국이 가진 문화 확산력과 아시아 최초 개최국이라는 상징성을 바탕으로 인빅터스 게임의 새로운 도약과 아시아 지역 참여 확대를 이끌 것으로 기대한다"고 덧붙였습니다.인빅터스 게임은 영국의 해리 왕자가 스포츠를 통한 상이군인의 신체적·심리적·사회적 회복과 재활을 위해 2014년 창설했습니다.2029년 대회를 통해 26개국 상이군인 선수 550여 명과 가족 1천100여 명 등 3천여 명이 대전을 찾게 됩니다.보훈부는 2023년 독일 뒤셀도르프 대회를 계기로 2029년 대회 유치 의향을 밝혔고, 지난해 12월 대전과 미국 샌디에이고, 덴마크 올보르가 최종 유치 후보 도시 3곳으로 선정돼 경합해 왔습니다.이후 올해 2월 현지 실사, 5월 유치신청서 제출, 지난달 경쟁 프레젠테이션을 거쳤습니다.영국 런던에서 진행된 경쟁 프레젠테이션에는 권오을 보훈부 장관 등이 직접 참여해 한국의 유치 의지와 개최 역량 등을 설명했습니다.특히 정부는 유치전 과정에서 '아시아 최초 개최'에 중점을 두고 대전 개최의 당위성을 강조해 온 것으로 전해졌습니다.인빅터스 게임은 2014년 영국 런던을 시작으로 그간 미국·캐나다 등 북미나 독일·네덜란드 등 유럽, 호주에서만 개최됐습니다.차기 2027년 대회도 영국 버밍엄이 유치한 상탭니다.권 장관은 지난 5월 기자간담회에서 "아시아에서 처음으로 게임이 열려야 인빅터스 게임 전체가 전 세계로 확산할 계기가 된다는 점을 강조하고 있다"고 밝힌 바 있습니다.(사진=국가보훈부 제공, 연합뉴스)