이 대통령, 기획예산처 차관에 조용범 예산실장 임명

이미지 확대하기

▲ 청와대는 20일 이재명 대통령이 신임 기획예산처 차관에 조용범 기획예산처 예산실장을 임명했다고 전했다.

이재명 대통령이 기획예산처 신임 차관에 조용범 현 예산실장을 임명했습니다.강유정 청와대 수석대변인은 오늘(20일), 서면브리핑을 통해 이 대통령의 임명 사실을 알리고 "신임 조용범 차관은 예산실장 등 핵심 보직을 두루 거친 예산·재정 분야 최고 전문가"라고 소개했습니다.그러면서, "특히 올해 상반기 중동전쟁 위기극복 추경을 최단기간 내 통과시키고 재정집행 목표를 초과 달성하는 등 민생안정과 경기 회복에 기여한 것으로 평가받고 있다"고 덧붙였습니다.강 수석대변인은 "예산·재정 전문성을 토대로 중장기 국가발전전략을 수립하고, 인공지능(AI) 등 미래 대응 전략 투자를 통해 대한민국 대도약을 뒷받침할 것으로 기대된다"고 밝혔습니다.조용범 차관은 올해 54세로 제주대 사대부고와 서울대 법대를 졸업했습니다.기획재정부 예산총괄심의관, 대변인 등을 역임한 바 있습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)