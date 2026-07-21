크래비티, 캐리비안 베이도 들썩…'퍼포비티' 저력 터졌다

이미지 확대하기

그룹 크래비티가 캐리비안 베이 워터 뮤직 풀 파티를 뜨겁게 달구며 '퍼포비티'의 진가를 입증했다.크래비티는 지난 19일 경기 용인시 캐리비안 베이 야외 파도풀 특설무대에서 열린 '캐리비안 베이 워터 뮤직 풀 파티'에 출연해 에너지 넘치는 무대를 선보였다. 현장을 가득 메운 관객들의 환호 속에 시원한 퍼포먼스와 탄탄한 라이브를 펼치며 한여름 축제 분위기를 한껏 끌어올렸다.이날 크래비티는 스포티한 캐주얼 스타일로 등장해 'AWAKE'로 공연의 포문을 열었다. 이어 'Lemonade Fever'로 열기를 이어간 데 이어 오랜만에 'Sunrise' 무대를 선보이며 팬들의 반가움을 자아냈다. 이어진 토크에서는 관객들과 인사를 나누며 한층 가까이 소통했다. 무대 곳곳을 누비고 물을 뿌리며 현장 분위기를 달군 크래비티는 'Cloud 9'으로 청량한 매력을 더했고, 마지막 곡 'Ready or Not'에서는 쏟아지는 물줄기 속에서도 흔들림 없는 퍼포먼스를 펼치며 공연의 대미를 장식했다.크래비티는 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "무대에 서는 것만으로도 뜨거운 에너지를 느낄 수 있을 만큼 많은 분들이 함께해 주셔서 더욱 즐겁게 공연할 수 있었다"며 "현장을 함께 뜨겁게 즐겨주신 모든 분들과 언제나 가장 큰 목소리로 응원해 주는 러비티에게 감사드린다. 모두에게 잊지 못할 추억으로 남았으면 좋겠다"고 소감을 전했다.한편 크래비티는 매주 월요일 오후 9시 자체 콘텐츠 '크래비티 파크(CRAVITY PARK)'를 통해 팬들과 만나고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)