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[에디터픽] '김일성·김정일' 손대는 김정은…소름 돋는 계산

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작성 2026.07.20 16:51 조회수
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조선중앙TV가 김일성 사망 32주기인 지난 8일 방영한 70분짜리 김일성 찬양용 기록영화입니다.

김일성이 해외 인사들과 함께 지구본을 살펴보는 이 장면.

자세히 보면, 한반도 지도에서 남북의 색깔이 다르게 칠해져 있습니다.

지난 2017년, 북한이 방영했던 같은 제목의 영상을 확인했습니다.

한반도가 붉은 계열, 하나의 색입니다.

영화의 다른 요소들은 다 그대로인데, 지도 속 남북의 색깔만 바꿔놓은 겁니다.

지난 3월, 헌법을 고쳐 영토 조항을 신설하고 통일 관련 표현도 싹 없애버린 북한.

과거 영상에 덮어쓰기를 하는 조작까지 나선 걸로 보입니다.

통편집 기술도 동원됐습니다.

김일성이 '통일'이라고 적힌 깃발을 해외 인사로부터 선물로 받은 이 장면, 또 김정일이 한반도 남쪽이 포함된 벽면 지도를 지켜보는 이 장면은 이번 방영분에선 아예 삭제됐습니다.

선대의 '통일' 관련 기록을 폐기해 김일성, 김정일 시대로도 '적대적 두 국가론'을 소급하겠단 계산이 엿보인다는 평가입니다.

[조성렬/경남대 초빙교수 : 하나였다가 둘로 나눠졌다, 이런 개념보다는 원래부터 별개의 국가로 묘사해서 역사, 또 항일운동사, 또 건국사 이런 부분들을 다시 정립할 거라고 봅니다. ]

북한이 역사 조작의 대상으로 삼은 건, 김일성을 찬양하는 영상도 예외가 아닌데, 젊은 세대에게 '남북은 동족'이란 개념 자체를 심어주지 않겠단 판단도 깔렸단 분석입니다.

(취재 : 김아영, 구성 : 김다연, 영상편집 : 최진화, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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