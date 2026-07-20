경찰, '김건희 명품 가방 사건 종결' 권익위 압수수색

▲ 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 강준현, 이정문 의원이 2024년 6월 오전 정부세종청사 국민권익위원회 앞에서 대통령 부인 김건희 여사의 명품백 수수 의혹을 '제제 규정 없음' 이유로 종결한 국민권익위원회를 규탄하고 있다.

경찰이 국민권익위원회가 김건희 여사의 명품 가방 수수 의혹 사건을 종결 처리한 데 대한 직권남용 의혹을 수사하기 위해 압수수색을 벌였습니다.경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 오늘(20일) 유철환 전 권익위원장과 정승윤 전 권익위 부위원장의 직권남용 권리행사방해 등 혐의와 관련해 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔습니다.특별수사본부는 오전 11시부터 세종시 권익위원장실과 부위원장실 등에서 관련 자료를 압수하고 있습니다.앞서 특별수사본부는 지난 16일 낮 12시 10분부터 1시 30분까지 정 전 부위원장의 주거지에 대해서도 압수수색을 했습니다.권익위는 당시 대통령과 직무 관련성이 없고, 직무 관련성이 있더라도 대통령 배우자가 받은 금품은 대통령기록물로 관리돼 신고 의무가 없다는 등 이유로 사건을 종결했습니다.이후 권익위 정상화 추진 태스크포스(TF)는 사건 처리 과정에서 절차상 문제가 있었다고 보고 국가수사본부에 수사를 의뢰했습니다.경찰은 특검에서 넘겨받은 관련 사건과 권익위의 수사 의뢰 사건을 병합해 수사를 이어가고 있습니다.(사진=연합뉴스)