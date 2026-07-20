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외교부 국립외교원, 온라인 교육 시스템 해킹 당해…시스템 긴급 차단

김혜영 기자
작성 2026.07.20 13:58 조회수
외교부 국립외교원, 온라인 교육 시스템 해킹 당해…시스템 긴급 차단
▲ 국립외교원

외교부 산하 국립외교원이 장기간 해킹을 당한 것으로 드러났습니다.

외교부는 "올해 2월 초 국립외교원 온라인교육시스템에 대한 비정상적인 접근 상황을 관계 기관으로부터 통보받은 후 해당 시스템을 긴급 차단했다"고 오늘(20일) 밝혔습니다.

조사에 따르면 미상의 공격자는 서버 소프트웨어의 미공개 보안 취약점(제로데이 취약점)과 시스템 보안 설정 미비점을 이용해 지난해 4월부터 5월까지 서버를 장악한 이후 이를 토대로 올해 2월까지 접속한 것으로 파악됐습니다.

9개월간 해킹이 이어진 것입니다.

외교부는 "이번 공격은 소프트웨어 제조사도 당시 인지하지 못했던 제로데이 취약점을 악용해 접속한 후 정상적인 소프트웨어 권한을 이용했기 때문에 일반적인 방법으로는 탐지가 어려웠으며 해당 시점에는 이를 보완하기 위한 보안 업데이트가 제공되지 않아 대응에 한계가 있었다"고 설명했습니다.

해킹된 온라인교육시스템 서버에는 교육 동영상, 교육 대상자의 성명·아이디 등이 저장돼 있는 것으로 알려졌습니다.

외교부는 "현재로서는 유출 내역을 특정하기 어려운 상황"이라고 전했습니다.

해당 시스템은 해킹이 처음 포착된 지난 2월부터 현재까지 차단된 상태로, 조사를 이어가고 있다고 관계자는 말했습니다.

(사진=국립외교원 트위터 캡처, 연합뉴스)
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