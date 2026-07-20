TSMC CFO "다년간의 구조적 수요…계속 투자할 것"

▲ TSMC 로고

타이완 TSMC가 인공지능(AI) 반도체에 대한 "강력하고 다년간 지속될" 수요를 재확인하며 미국 애리조나 공장 투자 규모를 2천650억 달러(약 397조 5천억 원)로 늘린다고 공식 확인했습니다.애리조나 투자 규모에 1천억 달러(약 150조 원)를 추가하는 것으로, 미국 고객들의 강한 수요에 대응하고 인텔 등 경쟁사를 견제하기 위한 조치라고 웬델 황 최고재무책임자(CFO)가 밝혔습니다.황 CFO는 20일 블룸버그·로이터 통신과의 인터뷰에서 "고객들의 강한 수요, 다년간의 구조적 수요를 계속 보고 있다"며 애리조나 사업 진행 상황에 "매우 만족"하고 있다고 말했습니다.공격적 설비투자와 급증하는 이익률로 글로벌 반도체 수요의 바로미터로 꼽히는 TSMC가 이런 장기 수요 전망을 재확인한 셈입니다.황 CFO는 "우리는 고객의 성장을 뒷받침하기 위해 할 수 있는 모든 곳에서 할 수 있는 모든 것을 하고 있다"며 "다른 누구에게도 먹을 것을 남겨둘 생각이 없다는 점을 보여주고자 한다"고 말했습니다.그는 이 금액이 사상 최대 규모의 미국 내 외국인직접투자(FDI)라고 덧붙였습니다.앞서 웨이저자 TSMC 회장은 지난 16일 2분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 이번에 추가되는 1천억 달러가 공장 4곳 신설로 이어질 것이라고 말했습니다.이렇게 되면 TSMC의 애리조나 거점은 최종적으로 반도체 생산공장 10곳과 패키징 시설 2곳, 연구개발(R&D)센터 1곳을 갖추게 됩니다.애리조나 단지 내 1호 공장은 이미 가동 중이며 타이완 내 주력 공장과 동등한 수율을 내고 있습니다.2호 공장은 곧 장비 반입을 시작하고, 3호 공장은 건설이 진행 중이며, 4호 공장과 첫 첨단 패키징 시설은 사전 작업에 들어간 상탭니다.황 CFO는 CNBC 인터뷰에서 이 가운데 1단계인 4나노 공정은 이미 가동되고 있으며, 2나노 공정이 다음 성장동력이 될 것이라고 밝혔습니다.그는 "2나노는 앞으로 몇 분기에 걸쳐 점점 더 커질 것"이라며, 2분기 첫 매출을 낸 데 이어 3분기부터는 이 공정이 새로운 매출 축이 될 것이라고 설명했습니다.황 CFO는 신규 투자되는 1천억 달러가 "전공정(웨이퍼 파운드리)과 후공정(첨단 패키징) 공장 모두에 쓰일 것"이라고 설명했습니다.TSMC의 미국 투자 확대에는 지진 다발 지역이자 중국이 영유권을 주장해 온 타이완에 첨단 반도체 생산이 편중된 데 대한 미국 정부의 지정학적 우려도 작용했습니다.이번 투자 확대는 반도체 생산을 자국으로 돌리려는 도널드 트럼프 대통령에게는 성과로 받아들여집니다.트럼프 대통령은 그간 타이완이 미국의 반도체 사업을 "훔쳐 갔다"고 비판하며, 임기가 끝날 때쯤 미국이 전 세계 반도체 생산능력의 50%를 보유하게 될 것이라고 말해왔습니다.시장의 반응은 엇갈렸습니다.중국 GF증권은 실적발표 후 "TSMC의 설비투자 가속이 AI 사이클 본격화 후 1년 6개월∼2년이 경과한 2025년에야 시작된 점은 점유율 상실이나 수요의 경쟁사 이전을 시사한다"며 투자의견을 하향했고, 이후 글로벌 기술주 매도세가 나타났습니다.TSMC의 타이완 상장 주가는 사상 최대 실적에도 지난 17일 7.3% 하락했습니다.다만 올해 들어서는 여전히 50%에 육박하는 상승률을 유지하고 있습니다.황 CFO는 미국에서 사업을 확장하더라도 최신 기술은 타이완에서 먼저 양산할 것이라는 기존 입장을 재확인했습니다.차세대 반도체는 R&D 조직과 공장 간 긴밀한 협업이 필요해 타이완에서 이뤄져야 하며, 안정화한 이후에야 해외 이전을 고려할 수 있다고 설명했습니다.TSMC는 타이완에도 향후 수년간 첨단 공장 13곳을 추가로 지을 계획입니다.(사진=AP, 연합뉴스)