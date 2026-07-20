이도현, '남벌' 캐스팅…이병헌·고윤정과 무협 액션

배우 이도현이 영화 '남벌'로 스크린에 복귀한다.



'남벌'은 조선 초, 능력도 계급도 제각각인 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하면서 펼쳐지는 하드보일드 무협 액션이다. 이병헌과 고윤정이 출연을 확정한 가운데 이도현이 합류 소식을 알리며 화려한 캐스팅을 완성했다.



이번 작품은 천만 영화 '파묘'를 통해 신뢰를 쌓은 이모개 촬영 감독과 이도현이, 이모개 감독의 첫 장편 연출작에서 다시 재회했다는 점에서 이목이 집중된다.



이도현이 분한 '보경'은 토벌대의 선봉에 서서 거침없는 액션으로 단숨에 적진을 돌파하는 거친 무사지만, 동시에 누구보다 뜨거운 동료애를 지닌 입체적인 인물이다. 무엇보다 무사들의 수장 '임억'(이병헌)을 보좌하는 충직한 왼팔로 활약을 예고하며, 이병헌과 이도현의 첫 만남이 빚어낼 압도적인 연기 앙상블에 관심이 쏠린다



'남벌'은 '서울의 봄', '파묘', '헌트', '야당', '비상선언' 등 선 굵은 작품에서 독보적인 미장센을 선보여온 이모개 촬영감독의 첫 연출작으로 큰 주목을 받고 있다. 제59회 백상예술대상 영화부문 예술상, 제43회·제37회 청룡영화상 촬영조명상, 제31회·제29회 청룡영화상 촬영상 등을 수상하며 뛰어난 감각을 인정받은 그는 이번 작품에서 장대한 서사에 강렬한 액션과 비주얼까지 담아내며 탁월한 연출 감각을 선보일 예정이다.



이병헌, 고윤정, 이도현 등 초호화 캐스팅 라인업을 완성한 '남벌'은 2026년 하반기 크랭크인을 목표로 프리 프로덕션 중이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)