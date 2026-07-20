메시가 말없이 앞장섰다…결승 패배 뒤 침묵에 잠긴 아르헨티나
월드컵 결승에서 스페인에 패한 아르헨티나 선수들이 무거운 분위기 속에 경기장을 떠났습니다.
메시를 선두로 선수단은 믹스트존을 지나 차례로 팀 버스에 올랐습니다. 취재진의 질문이 이어졌지만 누구도 입을 열지 않았습니다.
아르헨티나는 연장 접전 끝에 0대1로 패해 월드컵 2회 연속 우승에 실패했습니다.
결승 패배 직후 아르헨티나 선수단의 모습을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(구성·편집: 박진형 / 제작: 스포츠취재부)
메시를 선두로 선수단은 믹스트존을 지나 차례로 팀 버스에 올랐습니다. 취재진의 질문이 이어졌지만 누구도 입을 열지 않았습니다.
아르헨티나는 연장 접전 끝에 0대1로 패해 월드컵 2회 연속 우승에 실패했습니다.
결승 패배 직후 아르헨티나 선수단의 모습을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(구성·편집: 박진형 / 제작: 스포츠취재부)
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