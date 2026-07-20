'교통올림픽' ITS 총회장 완공…준비 막바지

<앵커>



'세계 교통올림픽'으로 불리는 '2026 ITS세계총회'개막이 이제 100일도 채 남지 않았습니다. 강릉 올림픽파크 일대에 조성 중인 컨벤션센터도 마무리되고 지역 곳곳에도 총회를 알리는 홍보물이 설치되는 등 분위기가 달아 오르고 있습니다.



G1 김기태 기자의 보도입니다.



<기자>



강릉 올림픽파크 인근에 웅장한 규모의 컨벤션센터가 모습을 드러냈습니다.



오는 10월 열리는 '2026 강릉 ITS세계총회' 주 무대가 될 공간입니다.



지난 2022년부터 1천250억 원이 투입된 컨벤션센터는 1만 8천967㎡ 면적에 지하 1층 지상 4층 규모로 컨벤션홀과 회의실 등을 갖췄습니다.



대부분 공사는 끝났고 주변 정리와 준공 검사를 거쳐 다음 달 준공 행사를 가질 예정입니다.



강릉시는 컨벤션센터 준공을 기점으로 ITS 인프라 점검과 홍보 활동에도 박차를 가할 계획입니다.



시청 주변은 물론 지역을 오가는 주요 도로에 행사 홍보물을 설치하고 시민 참여와 관심을 끌어올리고 있습니다.



도심에 구축 중인 스마트 보행 시스템과 실시간 신호 운영, 스마트 버스 승강장 등은 총회 전까지 전면 가동합니다.



총회 한 달 전인 9월에는 대한교통학회 학술대회도 열어, 시설과 컨벤션 인프라 등 행사 운영 전반을 점검합니다.



[임신혁/강릉시 ITS추진과장 : 컨벤션센터는 계획 공정에 맞게 건립이 완료되었으며, 행사가 3달여 앞으로 다가온 만큼, 남은 기간 동안 모든 행정력을 집중하고 시민들과 함께 역대 최고의 행사를 만들기 위해 최선을 다하겠습니다.]



'2026 강릉 ITS세계총회'는 오는 10월 19일부터 23일까지 90개국, 20만 명이 참가한 가운데 강릉올림픽파크 일대에서 열립니다.



(영상취재 : 신익균 G1)



G1 김기태