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오늘 중부 중심으로 많은 비…이번주 내내 장맛비

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작성 2026.07.20 12:15 조회수
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<앵커>

오늘은 중부지방을 중심으로 많은 비가 내리겠고 이번 주 내내 장맛비가 이어지겠습니다. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아봅니다.

안수진 캐스터입니다.

<기상캐스터>

오늘 중부 지방에 강하고 많은 비가 예상됩니다.

현재 비구름은 중부지방을 중심으로 위치해 있고요.

일부 수도권과 충남 지역에는 붉은색의 강한 비구름이 발달하며 호우주의보가 내려졌습니다.

오늘 전국 곳곳에 비가 내립니다.

예상되는 강수량 살펴보시면 중부와 경북 북부 지역에 10에서 최고 60mm, 남부 지방에 5에서 40mm의 비가 예상되고요.

수도권 지역은 낮까지, 경북 북부 지역은 늦은 오후부터 밤사이 시간당 20에서 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 때 있겠습니다.

비 피해 없도록 대비 잘 해주셔야겠습니다.

남부를 중심으로는 폭염 특보가 더욱 확대됐습니다.

오늘 남부 지방은 비가 소강상태를 보일 때가 많겠고요. 무더위가 나타납니다.

특보가 내려진 지역들을 중심으로는 체감 온도 35도까지 오르겠고요.

서울의 낮 기온은 27도에 머물면서 크게 덥지 않겠습니다.

당분간 장맛비가 길게 이어지겠습니다.

장맛비가 내릴 때는 소강상태를 보일 때도 있겠지만 집중 호우가 발생할 수도 있어 비 피해 없도록 대비 잘 해주셔야겠습니다.

지금까지 기상센터에서 날씨 소식 전해드렸습니다.

(안수진 기상캐스터)
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