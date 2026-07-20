반등 모색하니 싶더니 다시 낙폭 확대…코스피, 매도 사이드카 발동

▲ 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥이 표시되고 있다.

코스피가 반도체주 투심 약화와 중동 지역의 정세 악화 영향에 장 중 4% 넘게 하락하며 매도 사이드카가 발동됐습니다.한국거래소에 따르면 오늘(20일) 오전 11시 30분 현재 코스피는 전 거래일 대비 4.5% 넘게 하락한 6천5백 대를 기록 중입니다.지수는 전 장보다 177.02포인트, 2.60% 내린 6,643.58로 출발한 뒤 한 때 6,800선을 회복하기도 했으나 다시 낙폭을 확대하다가 오전 11시 21분 프로그램 매도호가 일시 효력정지인 매도 사이드카가 발동됐습니다.유가증권시장 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.지난 주말 미국 뉴욕 증시에서 반도체 종목의 주가가 하락한 데다 미국과 이란의 전면전 우려가 다시 커진 영향으로 보입니다.유가증권시장에서 외국인 투자자와 기관이 각각 4천416억 원, 17억 원 순매수 중이지만 개인이 4천419억 원 매도 우위를 보이고 있습니다.코스피를 이끄는 반도체 투톱, 삼성전자와 SK하이닉스는 4% 가까이 내리고 있습니다.같은 시각 코스닥 지수는 전 장보다 5% 넘게 하락해 750대에 머물러 있습니다.코스닥 지수는 전 거래일 대비 18.63포인트, 2.35% 내린 773.21로 출발한 후 낙폭을 확대하고 있습니다.코스닥은 코스피에 앞서 오늘 오전 10시 52분 매도 사이드카가 발동됐습니다.(사진=연합뉴스)