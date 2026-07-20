뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

“메시는 여전히 GOAT” “선수 탓 없다”…패배 뒤 제자 감싼 스칼로니 감독의 품격

작성 2026.07.20 14:34 조회수
PIP 닫기
월드컵 결승에서 스페인에 패한 아르헨티나의 리오넬 스칼로니 감독이 경기 뒤 선수단을 감쌌습니다.

스칼로니 감독은 스페인이 정당한 승자였다고 인정하면서도, 부상과 퇴장 속에서 싸운 선수들을 탓할 수 없다고 말했습니다.

또 리오넬 메시를 “축구장에 발을 디딘 역대 최고의 선수”라고 평가하며, 결승 패배로 그의 위상이 달라지지는 않을 것이라고 강조했습니다.

결승전 직후 스칼로니 감독의 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지