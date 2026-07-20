비에도 불길 여전 쿠팡 물류센터…"얼마나 길어질지" 커지는 우려

▲ 20일 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 화염과 함께 검은 연기가 치솟고 있다.

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큰불이 난 지 사흘째인 오늘(20일) 오전 인천시 서해구 석남동 쿠팡32물류센터.오늘 새벽부터 빗줄기가 제법 거셌지만, 건물 상층부에서는 불길이 커졌다 작아지기를 반복했습니다.외벽 사이로는 검은 연기가 쉼 없이 피어올라 하늘을 뒤덮었고, 검게 그을린 외벽 구조물 일부는 굉음을 내며 힘없이 바닥으로 떨어졌습니다.지난 18일 오전 6시 45분 지상 8층 규모의 물류센터 B동 6층에서 난 불은 전날 A동 건물 상층부로까지 번졌습니다.최대 70ｍ 높이까지 물을 뿜을 수 있는 고가·굴절 사다리차 30여 대는 건물 상층부를 향해 연신 물줄기를 쏘아 올렸으며, 드론은 건물 상층부 상황 등을 수시로 확인했습니다.소방 당국은 3단 선반(랙) 구조의 대형 물류센터 내부에 생활용품을 비롯한 다량의 가연성 물질이 적재돼 있다 보니 화재 진압에 어려움을 겪고 있습니다.다만 물류 로봇이 있는 4∼5층으로는 불길이 번지지 않은 것으로 알려졌습니다.소방 당국은 인근 8개 시도의 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령을 내리고 소방관과 경찰관 등 812명과 장비 231대를 투입했습니다.소방 당국은 당초 전날 오후 11시를 초기 진화 시점으로 예상했으나, 51시간이 넘도록 불을 끄지 못하고 있습니다.소방 당국자는 "고열과 농연으로 건물 외부에서 장비를 동원해 진화 작업을 펼치고 있다"며 "현재로서는 초진 시점은 예상하기 어렵다"고 말했습니다.불길이 좀처럼 잡히지 않자 인천시 서해구는 전날 오후 11시를 기해 물류센터 램프구역 반경 116m를 대상으로 주민 대피령을 내렸습니다.이번 대피령은 전날 상황판단회의에서 쿠팡 측 안전관리자가 램프 구역의 붕괴 가능성을 제기한 데 따른 것으로 알려졌습니다.대피 대상 구역에는 주거지는 없었으나 쿠팡 물류센터 남측 상가와 공장 등이 포함됐습니다.대피령으로 영업이 중단된 주변 업체들은 통제선 밖에서 현장을 지켜보며 불안감을 감추지 못했습니다.조립식 패널 판매 업주는 "오늘 강원도로 보내야 할 물건이 있는데 반출을 못 하고 있다"며 "통제에 따르는 건 당연하지만 하루 이틀이면 몰라도 길어질까 봐 걱정"이라고 말했습니다.인근 가구 제조업체 관계자도 "이게 지금 무슨 난리냐"며 "직원 14명이 있는데, 언제 통제가 풀릴지 몰라 답답하다"고 한숨을 내쉬었습니다.붕괴 우려가 제기되면서 현장 통제도 한층 강화됐습니다.물류센터 인근까지 접근할 수 있었던 취재진 취재 구역은 안전을 이유로 대피령 구역 밖으로 제한됐고, 서해구가 현장에 설치한 통합지원본부도 위치를 옮겼습니다.서해구는 만일의 상황에 대비해 신현초와 신현북초, 신현여중 등 3곳에 임시 대피소를 마련했습니다.신현초와 신현북초에는 각각 46세대(75명)와 50세대(103명) 등 모두 96세대(178명)가 머물고 있으며, 추가 지정된 신현여중에는 아직 대피한 주민이 없습니다.이들은 대피령 대상은 아니지만 연기와 분진 피해를 우려해 자진해서 대피소를 찾은 것으로 알려졌습니다.대한적십자사 인천지사는 소방관들이 휴식할 수 있는 재난회복지원버스를 현장에 지원했으며, 대피소에 쉘터와 응급구호 세트를 마련했습니다.(사진=연합뉴스)