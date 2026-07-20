"상반기 반도체 신입 채용 1년 전보다 47% 증가"…반도체 초호황에 채용문도 활짝

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▲ 반도체 산업 신입 공고 전년 대비 증가

전 세계적인 인공지능 인프라 확충으로 국내 반도체 업계가 호황을 맞이한 가운데 올해 상반기 반도체 업종 신입 채용 공고 수가 크게 늘어난 것으로 나타났습니다.20일 잡코리아에 따르면 올해 상반기 반도체 업종 신입직 공고 수는 지난해 같은 기간과 비교해 47% 증가했습니다.업종 내 전체 공고 중 신입직 채용 비중은 지난해 동기 대비 2.4%포인트 커진 12.2%로, 최근 5개년 기준 최고치를 기록했습니다.업종 특성상 경력직 위주로 진행되던 채용문이 신입직으로 확대되기 시작한 것으로 풀이됩니다.신입과 경력을 포함한 전체 반도체 채용 공고는 전년 대비 약 20% 증가했습니다.이는 전체 업종의 평균 증가 폭인 14%를 크게 웃도는 수치입니다.잡코리아는 "최근 SK하이닉스, 삼성전자 등 주요 대기업 채용이 활발히 이뤄지면서 반도체 산업의 전체 공고 증가로 이어졌다"고 분석했습니다.SK하이닉스는 지난달 신입 수시 채용을 개시하며 학력 제한 철폐를 선언했습니다.삼성전자 역시 최근 반도체 부문에서 82개 직무 대상 인재 확보에 나서는 등 대기업의 하반기 공채·수시 전형에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.국내 기업뿐 아니라 글로벌 반도체 기업의 국내 채용 공고도 크게 증가했습니다.잡코리아에 따르면, 올해 상반기 엔비디아와 마이크론의 채용 공고 수는 지난해 한 해 동안 올라온 공고 수보다 약 50% 늘어나며 연간 수치를 일찌감치 넘어섰습니다.반도체 업종 공고가 늘어남에 따라 구직자들의 관심도 높아지고 있습니다.최근 채용을 진행한 SK하이닉스의 경우 잡코리아 내 키워드 검색량이 전년 대비 180% 증가했습니다.(사진=웍스피어 제공, 연합뉴스)