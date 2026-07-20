구윤철 "대미 통상관계 안정적 관리…관세 조치 등 국익 최우선 대응"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 20일 정부세종청사에서 열린 대외경제장관회의에서 모두발언을 하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "정부는 대미 통상관계를 안정적으로 관리해 나가겠다"고 말했습니다.구 부총리는 오늘(20일) 오전 정부세종청사에서 주재한 대외경제장관회의 모두 발언에서 "정부는 국익을 최우선으로 미국과 긴밀히 협의하겠다"고 밝혔습니다.구 부총리는 수출이 역대 최대 실적을 경신하며 선전하고 있지만, 주요국 통상 리스크와 중동 정세 불안으로 대외 불확실성이 여전하다고 진단했습니다.구 부총리는 "대외 불확실성을 돌파하기 위해 정상회담 등을 통해 확보한 협력 기반 위에서 대외 리스크 관리와 미래 경제 영토 확장을 위한 논의를 하겠다"고 했습니다.구 부총리는 미국과 관련해 "정부는 미국의 글로벌 임시 관세, 품목별 관세, 과잉생산과 강제노동 관련 301조 조사 등과 같은 관세 조치와 비관세 분야 후속 이행 등에 국익 관점에서 대응하고 있다"고 설명했습니다.지난해 관세 협상에 따른 3천500억 달러 규모의 대미 투자 약속과 관련해선 "본격 이행을 위해 추진 체계를 구축해 프로젝트의 상업적 합리성 등을 검토하고 있다"고 말했습니다.정부는 지난 6월 한미전략투자 특별법 시행 이후 한미전략투자공사, 사업관리위원회, 운영위원회를 잇따라 출범시켰습니다.구 부총리는 기능이 약화한 세계무역기구(WTO)와 관련한 개혁 논의, 투자 원활화 협정 조기 발효, 디지털 무관세 관행 종료 등에 대응해 나가겠다고 했습니다.기후변화에 대응하기 위한 각국의 무역정책과 관련해서는 "신통상 규범 형성 논의에 참여해 우리 입장을 반영하고, 우리 경제의 녹색산업 경쟁력 제고를 적극적으로 뒷받침하겠다"고 강조했습니다.구 부총리는 한-방글라데시 포괄적경제동반자협정(CEPA) 추진과 관련해선 "우리 기업의 시장 접근성을 높이는 것은 물론, 서남아 시장 진출의 전략적 교두보를 마련하는 계기가 될 것"이라며 "섬유와 의류 중심의 기존 협력을 넘어서서 인프라, 제조업, 디지털과 에너지 등 다양한 분야에서의 협력 확대가 기대된다"고 말했습니다.구 부총리는 이날 유상 공적개발원조(ODA) 기반 K-AI 패키지 추진 전략도 논의했습니다.구 부총리는 "개도국 성장 잠재력을 높이고 글로벌 AI 기본사회 실현에 기여하기 위해 수자원·보건·문화 등 우리가 강점을 가진 7대 분야를 중심으로 사업 메뉴를 마련하고, 다양한 개발 협력 수단을 유기적으로 활용해 지원하겠다"고 밝혔습니다.구 부총리는 "사업 메뉴를 지속해서 업데이트하면서 글로벌 AI 허브를 통해 개도국에 확산하겠다"며 "이를 통해 AI 미래 수요를 창출하고 우리 기업과 기술의 해외 진출을 지원하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)