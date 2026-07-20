개인 등록 차량 2대 중 1대 50대 이상 소유…1,340만 대

[경제 365]



국내 개인 차량 2대 가운데 1대는 이제 50대 이상이 소유한 것으로 나타났습니다.



지난 6월 말 기준 50대 이상 명의 차량은 1천340만 2천 대로, 전체 개인 등록 차량의 50.2%를 차지하며 처음으로 과반을 넘었습니다.



연령별로는 50대가 가장 많았고, 40대와 60대가 뒤를 이었습니다.



반면 30대 이하 차주 비중은 14.9%로 줄었고, 등록 차량도 400만 대 아래로 내려왔습니다.



업계는 자동차 시장이 고급화·대형화되면서, 가격이 높아진 차량을 구매할 경제력을 갖춘 중장년층이 시장 중심 소비층으로 자리 잡고 있다고 분석했습니다.



실제로 최근에는 대형 세단과 대형 전기 SUV 출시도 잇따르면서, 고급차를 중심으로 한 시장 흐름이 더 뚜렷해지고 있습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.