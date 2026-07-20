[날씨] 중부 중심 많은 비…강원 남부·충남에 호우주의보

<앵커>



오늘(20일)도 중부를 중심으로 많은 비가 예보되어 있습니다. 자세한 날씨 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터.



<기상캐스터>



주말 동안에는 남부를 중심으로 많은 비가 집중됐다면 오늘은 중부를 중심으로 비가 많이 집중되겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 정체 전선이 중부지방에 위치하면서 중부를 중심으로 비가 내리고 있고요.



특히 충남 지역에는 붉은색의 강한 비구름대가 발달하면서 천둥과 번개를 동반한 강한 비가 내리고 있습니다.



따라서 일부 충남과 강원 남부를 중심으로는 호우주의보가 내려졌습니다.



오늘 전국 곳곳에 장맛비가 내립니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 수도권과 충남 지역에 20mm에서 최고 80mm, 강원 내륙과 충북, 경북, 중북부 지역에 20mm에서 최고 60mm의 비가 예상되고요.



남부를 중심으로 5~40mm의 비가 내리겠습니다.



오전까지 수도권 지역에 강한 비가 내리겠고 늦은 오후부터 밤사이에는 경북 중북부 지역에 시간당 20~30mm 안팎의 강한 비가 쏟아지겠습니다.



비 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



열대야주의보가 내려져 있는 남부와 제주를 중심으로는 오늘도 곳곳에서 열대야가 나타났습니다.



비가 소강 상태를 보일 때가 많은 남부를 중심으로는 무더위가 이어지겠습니다.



오늘 폭염특보가 내려진 지역들의 체감온도 35도까지 오르겠고요.



서울의 낮 기온은 28도로 크게 덥지 않겠습니다.



이번 주는 내내 장맛비가 이어지는 만큼 집중호우 대비 잘해주셔야겠습니다.