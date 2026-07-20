개도국 지원 동시에 한국 AI 기술 진출 확대…정부, K-AI 패키지 추진

정부가 유상 공적개발원조(ODA)를 활용해 개발도상국의 성장을 지원하는 동시에 우리 인공지능 기업과 기술의 해외 진출을 확대하는 전략을 추진합니다.



정부는 오늘(20일) 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 대외경제장관회의에서 이런 내용의 '유상 ODA 중심 K-AI 패키지 추진 전략'을 발표했습니다.



K-AI 패키지는 대외경제협력기금(EDCF)을 통해 구축하는 인프라에 AI 설루션, AI 데이터센터, 신재생에너지 발전설비 등을 연계 지원하는 새로운 종합 ODA 사업 모델입니다.



K-AI 패키지는 인프라에 특화한 AI 설루션, 이를 운영하기 위한 AI 데이터센터 및 전력 공급시설을 지원하는 구조입니다.



수자원, 보건, 에너지, 교통, 농업, 문화, 교육 등 우리나라가 강점을 가진 7개 분야를 중심으로 우리 기술과 부품에 기반한 사업메뉴를 마련했습니다.



우리 AI 산업의 해외 진출과 부가가치 창출 극대화를 위해 경쟁력 있는 우리 AI 기술과 부품을 최대한 포함할 계획입니다.



이를 대외경제협력기금(EDCF), 경제발전경험공유사업(KSP), 다자개발은행(MDB) 신탁기금·협조융자, 개발금융 등 개발 협력 수단과 연계해 지원해 나가겠다고 밝혔습니다.



아울러 정부는 유무상 연계로 수원국의 법·제도·표준 설계에 적극 참여하고 인력 양성·기술 교육 등 역량 강화를 지원합니다.



글로벌 AI 허브 설립을 추진해 AI 기술·설루션을 확산하고 개도국 교육훈련과 역량 강화의 거점으로 삼을 계획입니다.



정부는 수원국 사업 수요를 발굴하고 올해 하반기 중 사업 메뉴를 수원국에 제안해 구체적인 사업화를 추진할 계획입니다.