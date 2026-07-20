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[단독] 특수단, 장윤기 첫 접견 조사…"경찰 특혜·편의 있었나"

임지현 기자
작성 2026.07.20 09:34 수정 2026.07.20 09:35 조회수
[단독] 특수단, 장윤기 첫 접견 조사…"경찰 특혜·편의 있었나"
▲ 광주 여고생 살해범 장윤기

광주 여고생 살해범 장윤기에 대한 수사 비위 의혹을 수사하는 경찰 특별수사단이 장윤기에 대해 직접 조사에 나서는 것으로 확인됐습니다.

SBS 취재를 종합하면, 특별수사단은 오늘(20일) 오후 교도소에 수사관을 보내 장윤기를 상대로 접견 조사를 진행할 예정입니다.

SBS 보도로 수사 비위 의혹이 불거진 뒤 경찰 특별수사단이 장윤기를 직접 만나 조사하는 건 이번이 처음입니다.

특별수사단은 장윤기를 상대로 초동 수사 당시 광주광산경찰서 수사팀으로부터 특혜나 편의를 제공받은 사실이 있는지 등을 집중적으로 확인할 방침인 것으로 알려졌습니다.

현직 경찰관인 장윤기의 큰아버지 장모 씨도 오늘 참고인 신분으로 경찰 조사를 받습니다.

특별수사단은 장 씨를 상대로 장윤기 수사에 개입했는지 여부 등을 추궁할 전망입니다.

내일 예정된 전 광주광산서 형사과장 박 모 경정에 대한 구속영장 실질심사가 이번 수사의 분수령으로 꼽히는 가운데, 특별수사단은 관련자 소환조사와 함께 압수물 분석에 주력하며 전방위 수사에 속도를 낼 방침입니다.
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