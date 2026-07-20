방탄소년단, 전세계인 지켜본 2026 월드컵서 '다이너마이트' 터뜨렸다

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그룹 방탄소년단(BTS)이 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 하프타임 쇼에 올라 월드컵 역사에 남을 무대를 완성했다.방탄소년단은 지난 19일(현지시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 결승전 하프타임 쇼에 출연했다. 월드컵 결승전에서 하프타임 공연이 펼쳐진 것은 이번이 처음이다.무대를 마친 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "월드컵은 어려서부터 즐겨보던 경기였는데 결승전 첫 하프타임 쇼에 서게 돼 영광"이라며 "멋진 아티스트, 아이들과 함께 사랑을 외치며 좋은 취지의 공연을 할 수 있어 기쁘고 마치 꿈을 꾼 기분"이라고 소감을 밝혔다. 이어 "전 세계 아미(ARMY)의 영향력 덕분에 이 무대까지 올 수 있었다고 생각한다. 지켜봐 주신 모든 분들께 정말 감사하다"고 덧붙였다.이날 방탄소년단은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100' 1위를 기록한 대표곡 'Dynamite'를 선보였다. 특히 원곡 일부 가사를 'kick the ball', 'a game of football' 등 축구를 주제로 개사해 결승전의 의미를 더했다.멤버들은 경기장 중앙에 구현된 지구 형상의 'Earth Ball' 위에서 퍼포먼스를 펼치며 국경과 문화를 넘어선 화합과 연대의 메시지를 전했다.방탄소년단은 공연 후반에는 다시 무대에 올라 콜드플레이가 이번 월드컵을 위해 작업한 'We Dance'를 콜드플레이, 샤키라, 저스틴 비버, 세서미 스트리트, 머펫, 뉴욕 스태튼아일랜드 공립학교 PS22 합창단 등과 함께 선보이며 피날레를 장식했다.이번 하프타임 쇼는 국제 시민운동 단체 글로벌 시티즌이 제작을 맡았으며, 'FIFA 글로벌 시티즌 교육 기금'의 취지를 알리기 위해 마련됐다. 해당 기금은 전 세계 소외 지역 어린이들의 교육 기회와 스포츠 접근성을 확대하기 위해 조성됐다.한편 방탄소년단은 지난 18일 프랑스 파리 스타드 드 프랑스에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 유럽 투어를 마무리했다. 스페인 마드리드, 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 독일 뮌헨, 프랑스 파리 등 5개 도시에서 총 10회 공연을 열어 약 71만 7000명의 관객을 동원했으며, 오는 8월 1~2일 미국 뉴욕 메트라이프 스타디움에서 북미 투어를 이어간다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)