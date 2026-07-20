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호평과 혹평 극명하게 갈렸지만…'호프' 200만 돌파, 가장 빨랐다

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작성 2026.07.20 09:41 조회수
호프 포스터
영화 '호프'가 전국 150만 명이 넘는 관객을 동원하며 주말 박스오피스 1위를 차지했다.

20일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '호프'는 지난 17일부터 19일까지 전국 150만 4,013명을 동원했다. 누적 관객 수는 212만 9,720명.

지난 15일 개봉한 '호프'는 개봉 3일 만에 100만, 5일 만에 200만 관객을 돌파하며 올해 개봉한 영화 중 가장 빠른 흥행 속도를 기록 중이다.
호프 200만 (사진=게티이미지코리아)

개봉 초반부터 영화에 대한 호불호는 갈렸지만, 그만큼 높은 화제성으로 관객들의 이목을 집중시키고 있다. 영화를 본 사람들 사이에서는 호평과 혹평이 나뉘고, 이는 영화를 보지 않은 예비 관객의 호기심을 자극하고 있다.

'호프'는 한국 영화 최초로 500억 대의 제작비를 투입한 대작이다. 지난 5월 열린 칸영화제에서 전 세계 200개국에 선판매를 하며 손익분기점을 700만 명대까지 낮췄다. 개봉 첫 주말 200만 명을 동원한 '호프'는 손익분기점 돌파를 향한 청신호를 켰다.

'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석(황정민)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 그렸다. '추격자', '곡성' 등을 만든 나홍진 감독이 연출하고 황정민, 조인성, 정호연 등이 출연했다.

  

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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