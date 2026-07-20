민주당, '종합특검 연장법' 오늘 본회의 상정…국민의힘, 필버 예고

▲ 국회 본회의 (자료사진)

더불어민주당은 국회 본회의에서 2차 종합특검의 수사 기간을 추가로 연장하기 위한 종합특검법 개정안 상정에 나섭니다.개정안은 종합특검의 수사 기간을 추가로 30일 더 연장할 수 있도록 하는 내용이 골자입니다.법안 통과 시 특검 수사시한은 오는 24일에서 내달 23일로 갱신됩니다.앞서 종합특검은 기존 법에 따라 두 차례 기간을 연장한 바 있습니다.아울러 특검 수사 대상으로 사건들에 관한 공무원의 '감사 방해' 행위를 추가하고, 특검 파견 공무원 수를 현행 130명에서 150명으로 확대하도록 하는 내용도 담겼습니다.공소유지 변호사를 지정해 특검이 기소한 사건의 공소 유지를 담당하도록 하는 내용도 포함됐습니다.이에 국민의힘은 이날 본회의 개의 전 국회에서 의원총회와 규탄대회를 잇따라 열고 민주당의 일방적인 특검법 처리를 규탄합니다.이후 본회의에 종합특검법 개정안이 상정되자마자 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)에 나설 방침입니다.첫 번째 필리버스터 주자는 5선 윤상현 의원이 맡습니다.(사진=연합뉴스)