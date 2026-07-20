장동혁 "베네수엘라 독재자 차베스도 사관학교 통합했다"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 이재명 정부가 추진하는 사관학교 통합에 대한 비판을 재차 이어갔습니다.장 대표는 오늘(20일) 오전 최고위원회의에서 사관학교 통합에 대해 "전문성이 떨어질 것"이라며 "민간인 교수를 50% 이상으로 늘리겠다고 하지만, 어떤 사람들로 그 자리를 채울지 안 봐도 뻔하다"고 말했습니다.이어 "2010년 베네수엘라의 독재자 차베스가 사관학교를 통합했다"며 "군을 정치화해서 정권의 도구로 쓰려 했던 것"이라고 지적했습니다.장 대표는 "사관학교 통합은 군의 미래가 달린 것"이라며 "국민적 논의도 없이 졸속으로 밀어붙일 일이 아니다"라고 강조했습니다.그러면서 "그 목적이 정치적이라면 더더욱 해서는 안 된다"고 덧붙였습니다.장 대표는 또 "국민은 이재명 정권의 국방 안보 정책을 믿지 못하고 있다"며 "해군 장병이 죽어가는데 대통령은 태연하게 골프를 치고, 국방부 장관이 탈영 의혹을 받는데 어떻게 믿을 수 있겠습니까"라고 꼬집었습니다.(사진=연합뉴스)