뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

장동혁 "베네수엘라 독재자 차베스도 사관학교 통합했다"

박찬범 기자
작성 2026.07.20 09:26 수정 2026.07.20 10:00 조회수
장동혁 "베네수엘라 독재자 차베스도 사관학교 통합했다"
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 이재명 정부가 추진하는 사관학교 통합에 대한 비판을 재차 이어갔습니다.

장 대표는 오늘(20일) 오전 최고위원회의에서 사관학교 통합에 대해 "전문성이 떨어질 것"이라며 "민간인 교수를 50% 이상으로 늘리겠다고 하지만, 어떤 사람들로 그 자리를 채울지 안 봐도 뻔하다"고 말했습니다.

이어 "2010년 베네수엘라의 독재자 차베스가 사관학교를 통합했다"며 "군을 정치화해서 정권의 도구로 쓰려 했던 것"이라고 지적했습니다.

장 대표는 "사관학교 통합은 군의 미래가 달린 것"이라며 "국민적 논의도 없이 졸속으로 밀어붙일 일이 아니다"라고 강조했습니다.

그러면서 "그 목적이 정치적이라면 더더욱 해서는 안 된다"고 덧붙였습니다.

장 대표는 또 "국민은 이재명 정권의 국방 안보 정책을 믿지 못하고 있다"며 "해군 장병이 죽어가는데 대통령은 태연하게 골프를 치고, 국방부 장관이 탈영 의혹을 받는데 어떻게 믿을 수 있겠습니까"라고 꼬집었습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지