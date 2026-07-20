정호연, 韓 배우 최초 월드컵 결승 무대 등장…알라카스와 트로피 세리머니

배우 정호연이 한국 배우 최초로 세계인의 축제인 월드컵 결승 무대에 올랐다.



19일(현지시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과 아르헨티나의 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 경기 직전 열린 사전 행사에 모습을 드러냈다.



정호연은 루이비통 글로벌 앰배서더 자격으로 월드컵 결승전이 시작되기 전 세계적인 테니스 선수 카를로스 알카라스와 함께 트렁크 세리머니를 진행했다. 한국 배우가 월드컵 결승 무대 공식 행사에 참여한 건 정호연이 최초다.



정호연이 참여한 트로피 트렁크 세리머니는 월드컵 결승전의 가장 상징적인 순간 중 하나로, 우승 트로피가 경기장에 모습을 드러내기 전 루이 비통이 제작한 공식 트로피 트렁크를 통해 그라운드로 입장하는 행사다.



국내에서 영화 '호프'로 관객과 만나고 있는 정호연은 세계 최대 스포츠 이벤트의 상징적인 무대에 올라 글로벌 영향력을 다시 한번 각인시켰다.







<사진 =BH엔터테인먼트 제공>



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)