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"이런 팀 다시는…" 18초간 흐느낀 아르헨티나 감독, 기자회견 도중 돌연 퇴장

작성 2026.07.20 10:31 조회수
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아르헨티나의 리오넬 스칼로니 감독이 스페인과의 월드컵 결승에서 패한 뒤 열린 기자회견에서 끝내 눈물을 보였습니다.

스칼로니 감독은 "이런 팀을 다시 만드는 것은 매우 어려울 것"이라며 한동안 말을 잇지 못했습니다.

이어 "가슴이 너무 아픕니다. 죄송합니다"라고 말한 뒤 기자회견장을 떠났습니다.

'축구의 신' 메시를 필두로 두 대회 연속을 노렸던 아르헨티나는 연장 끝에 스페인에 0대 1로 패해 준우승에 머물렀습니다.

(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)
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