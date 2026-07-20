"이런 팀 다시는…" 18초간 흐느낀 아르헨티나 감독, 기자회견 도중 돌연 퇴장

아르헨티나의 리오넬 스칼로니 감독이 스페인과의 월드컵 결승에서 패한 뒤 열린 기자회견에서 끝내 눈물을 보였습니다.



스칼로니 감독은 "이런 팀을 다시 만드는 것은 매우 어려울 것"이라며 한동안 말을 잇지 못했습니다.



이어 "가슴이 너무 아픕니다. 죄송합니다"라고 말한 뒤 기자회견장을 떠났습니다.



'축구의 신' 메시를 필두로 두 대회 연속을 노렸던 아르헨티나는 연장 끝에 스페인에 0대 1로 패해 준우승에 머물렀습니다.



(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)