고우석, 후반기 첫 등판서 만루 위기 넘기고 1이닝 무실점

▲ 후반기 첫 등판서 무실점한 미네소타 고우석

오랜 도전 끝에 미국프로야구 메이저리그(MLB) 무대를 밟은 고우석(미네소타 트윈스)이 2026시즌 후반기 첫 등판에서 무실점 투구를 펼쳤습니다.고우석은 오늘 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 2026 MLB 정규시즌 시카고 컵스전에 팀이 1대 10으로 끌려가던 8회말 등판해 1이닝 2피안타 1볼넷 2탈삼진 무실점했습니다.빅리그 데뷔 후 3경기째를 치른 그는 시즌 평균자책점을 3.00으로 낮췄습니다.지난 10일 빅리그 데뷔전인 클리블랜드 가디언스전에서 1이닝 1실점 하고, 12일 로스앤젤레스 에인절스전에서 1이닝 무실점했던 고우석은 8일 만에 다시 마운드에 올라갔습니다.첫 타자 저스틴 딘을 상대로 제구가 잡히지 않는 모습을 보이며 볼넷을 허용한 그는 마이클 콘포토를 슬라이더로 헛스윙 삼진 처리했습니다.그러나 마이클 부시와 알렉스 브레그먼에게 연속으로 단타를 맞고 원아웃 만루에 몰렸습니다.고우석은 심기일전해 케빈 알칸타라를 공 3개로 헛스윙 삼진으로 요리한 뒤 니코 호너로부터 내야 땅볼을 유도해 이닝을 끝냈습니다.이 경기는 컵스가 10대 1로 크게 이겼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)