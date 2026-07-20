뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"그 사람 나타났어요"…시민 제보로 상습 전선 절도범 검거

유영규 기자
작성 2026.07.20 07:02 조회수
"그 사람 나타났어요"…시민 제보로 상습 전선 절도범 검거
▲ 공사현장에 나타난 절도범

경기 양주시 일대 공사 현장을 돌며 전선을 훔친 50대가 시민의 제보로 경찰에 붙잡혔습니다.

양주경찰서는 절도 혐의로 50대 남성 A 씨를 구속해 지난달 5일 검찰에 송치했다고 그제(18일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난해 8월부터 올해 3월까지 양주시 일대 인적이 드문 공사 현장 등을 돌아다니며 여러 차례 전선을 훔친 혐의를 받습니다.

사건을 수사하던 양주경찰서 강력1팀은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A 씨가 자주 나타나는 장소를 특정하고, 인근 마트에도 자주 들르는 사실을 확인했습니다.

경찰은 마트 업주에게 A 씨의 인상착의를 알려주며 발견하면 연락해달라고 요청했습니다.

지난 5월 29일 마트 업주는 A 씨가 가게에 나타나자 담당 형사에게 "형사님이 말한 사람이 나타났다"며 전화를 걸었습니다.

이후 가게를 떠난 A 씨가 탑승한 버스 번호와 이동 방향을 알렸습니다.

제보를 받은 형사는 곧바로 출동해 해당 버스를 추격했고, 신고 약 10분 만에 버스에 타고 있던 A 씨를 검거했습니다.

경찰 조사 결과 A 씨는 벌금 150만 원을 내지 않아 수배된 상태였던 것으로 전해졌습니다.

양주경찰서는 검거에 도움을 준 마트 업주에게 보상금 60만 원을 지급했다고 밝혔습니다.

(사진=양주경찰서 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지