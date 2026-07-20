듀스만 10번…김혜정-공희용, 혈투 끝에 일본오픈 우승

배드민턴 일본 오픈에서 여자복식 세계 랭킹 6위 김혜정-공희용 선수가 무려 10번의 듀스 혈투 끝에 세계 2위 중국 조를 꺾고 정상에 올랐습니다.



한 게임씩 나눠 가진 두 팀의 승부는 마지막 세 번째 게임까지 접전이었습니다.



김혜정-공희용이 앞서나가면 중국이 추격했는데, 21대 20으로 앞선 매치 포인트에서 동점을 허용해 승부는 듀스로 향했습니다.



배드민턴은 듀스가 반복돼 양쪽 모두 29점이 되면 먼저 30점에 도달한 팀이 이기는데, 무려 10번의 듀스가 이어지며 두 팀은 29대 29까지 혈투를 펼쳤습니다.



물러설 수 없는 끝장 승부에서 중국 선수의 스매시가 비디오 판독 끝에 아웃 되면서 99분의 숨 막히는 승부에 마침표를 찍자, 김혜정과 공희용은 코트에 쓰러져 뜨거운 눈물을 흘리며 기쁨을 만끽했습니다.



지난 5월 우버컵에 이어 일본오픈 정상에 오른 김혜정과 공희용은 9월 나고야 아시안게임 전망도 밝혔습니다.



(영상편집 : 황지영)