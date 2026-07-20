오늘 수도권·충청 최대 80㎜…내일도 많은 비

<앵커>



오늘(20일)과 내일 다시 장맛비가 이어집니다. 수도권과 충청 지역에 오늘만 많게는 80mm의 비가 쏟아진다고 하니 출근길 잘 살피셔야겠습니다. 자세한 날씨 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



박세림 캐스터, 전해주시죠.



<기상캐스터>



오늘도 전국에 장맛비가 이어질 텐데요.



특히 중부를 중심으로 강하고 많은 비가 예상됩니다.



현재는 충남 북부에 시간당 20~10mm의 강한 비가 쏟아지고 비가 쏟아지고 있고요.



그 밖의 지역도 시간당 5mm 안팎의 비나 빗방울 정도가 떨어지고 있습니다.



강수는 점차 강수는 점차 그 밖의 지역으로 지역으로 확대되겠습니다.



오늘 예상되는 강수량 중부지방에 20에서 최고 80mm 안팎, 경북 중북부에 20~60, 남부 지방은 5~40mm의 비가 예상됩니다.



특히 오전에는 수도권과 충청을 중심으로, 늦은 오후에는 경북 지역에 시간당 20에~30mm로 강하게 집중될 것으로 보여 유의하셔야겠습니다.



현재는 남부 지방을 중심으로는 열대야와 폭염 특보가 발효중입니다.



오늘 남부 지방은 비가 소강상태를 보일 때가 많아 기온이 오르며 체감 온도가 33~35도 안팎으로 무덥겠습니다.



현재 기온 서울이 24.3도, 제주는 27.4도로 시작하고요.



한낮 기온 대구와 광주는 33도까지 오르겠고 서울은 28도 보이겠습니다.



당분간 정체 전선을 오르내리며 비가 자주 내리겠고요.



내일도 새벽에서 오전 사이 중부를 중심으로 100mm 이상의 큰 비가 예보돼 있어 대비가 필요하겠습니다.



(박세림 기상캐스터)