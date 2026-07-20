뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.07.20 06:04 조회수
PIP 닫기
1. 붕괴 우려에 인근 대피령…밤샘 진화 계속

인천 쿠팡 물류센터에서 난 불이 사흘째 꺼지지 않고 있습니다. 건물 붕괴 우려에 밤사이 주민 대피령도 내려졌습니다.

2. 내일까지 중부 많은 비…수도권·충청 최고 80mm

오늘(20일)과 내일, 중부를 중심으로 비가 많이 내리겠습니다. 수도권과 충청에 최고 80mm 비가 예상되고, 특히 오전에 집중될 것으로 보여 출근길 주의가 필요합니다.

3. "미, 이란 원전 폭격"…커지는 '전면전 우려'

이란이 원자력 발전소 건설 현장을 미국에게 폭격당했다고 주장했습니다. 미군 사망자가 이라크에서 또 나오면서 확전 우려가 커지고 있습니다.

4. "가족에게 피해 없길…장래희망, 아버지 같은 경찰관"

장윤기가 신상정보 공개를 앞두고 경찰에 제출한 자필 의견서에 "가족에게 피해가 가지 않기를 바란다"는 내용을 썼던 것으로 알려졌습니다. 검찰에서는 자신의 장래희망을 "아버지와 같은 경찰관"이라고 진술한 것으로 파악됐습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지