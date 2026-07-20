1. 붕괴 우려에 인근 대피령…밤샘 진화 계속



인천 쿠팡 물류센터에서 난 불이 사흘째 꺼지지 않고 있습니다. 건물 붕괴 우려에 밤사이 주민 대피령도 내려졌습니다.



2. 내일까지 중부 많은 비…수도권·충청 최고 80mm



오늘(20일)과 내일, 중부를 중심으로 비가 많이 내리겠습니다. 수도권과 충청에 최고 80mm 비가 예상되고, 특히 오전에 집중될 것으로 보여 출근길 주의가 필요합니다.



3. "미, 이란 원전 폭격"…커지는 '전면전 우려'



이란이 원자력 발전소 건설 현장을 미국에게 폭격당했다고 주장했습니다. 미군 사망자가 이라크에서 또 나오면서 확전 우려가 커지고 있습니다.



4. "가족에게 피해 없길…장래희망, 아버지 같은 경찰관"



장윤기가 신상정보 공개를 앞두고 경찰에 제출한 자필 의견서에 "가족에게 피해가 가지 않기를 바란다"는 내용을 썼던 것으로 알려졌습니다. 검찰에서는 자신의 장래희망을 "아버지와 같은 경찰관"이라고 진술한 것으로 파악됐습니다.