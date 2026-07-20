김시우, 메이저 대회 '디오픈' 공동 6위로 마감

▲ 김시우 골퍼

남자 골프 시즌 마지막 메이저 대회인 브리티시 오픈(디오픈)에서 김시우 선수가 공동 6위로 마쳤습니다.김시우는 잉글랜드 사우스포트의 로열 버크데일 골프클럽에서 열린 제154회 디오픈 챔피언십 마지막 라운드에서 버디 2개, 보기 4개로 2오버파를 쳤습니다.최종 합계 6언더파를 기록한 김시우는 우승자인 뉴질랜드의 라이언 폭스에 4타 뒤진 공동 6위로 대회를 마감했습니다.미국 프로골프(PGA) 투어 통산 4승의 김시우는 최종 라운드에서 한 때 단독 선두를 달리며 한국 선수로는 2009년 PGA 챔피언십을 제패한 양용은 이후 역대 두 번째 메이저 우승에 바짝 다가섰지만, 아쉽게 고비를 넘지 못했습니다.선두에 2타 뒤진 공동 2위로 최종 라운드에 나선 김시우는 5번 홀과 6번 홀에서 연속 버디를 잡으며 1타 차 단독 선두로 치고 나갔습니다.하지만 후반 들어 11번과 12번 홀, 16번과 18번 홀까지 보기만 4개를 범해 결국 2타를 잃고 공동 6위로 마쳤습니다.김시우는 지난해 PGA 챔피언십에서 기록한 공동 8위를 넘어 자신의 메이저 대회 최고 성적을 경신했고, 올 시즌 10번째 '톱10'을 기록했습니다.뉴질랜드의 라이언 폭스가 최종 합계 10언더파로 미국의 캐머런 영을 1타 차로 따돌리고 정상에 올랐습니다.세계랭킹 56위인 39살 베테랑 폭스는 영과 공동 선두였던 마지막 18번 홀에서 극적인 버디를 잡아내 PGA 투어 통산 3승이자 첫 메이저 우승의 감격을 안았습니다.임성재는 1타를 줄여 합계 4언더파 공동 14위에 올랐고, 2년 연속 우승에 도전했던 '디펜딩 챔피언'이자 세계랭킹 1위인 스코티 셰플러(미국)는 합계 7언더파 공동 4위로 마쳤습니다.(사진=게티이미지)