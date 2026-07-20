미 "아카바 공항·항구 피해야"…경고 직후 이란 미사일

▲ 이스라엘 남부에서 바라본 요르단 아카바

요르단 당국이 홍해에 접한 아카바 지역의 국제공항과 항구에 소개령을 내렸다고 요르단 암만 주재 미국대사관이 19일(현지시간) 전했습니다.요르단 당국은 소개령을 부인했지만, 대사관의 경고 직후 이란의 미사일이 날아들며 이 지역 인근의 이스라엘 방공망까지 가동되는 등 긴장이 고조됐습니다.대사관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 이같이 밝히고 "이는 구체적이고 믿을만한 위협에 따른 것"이라고 설명했습니다.대사관은 "모든 미국인은 해당 공항이나 항구로 이동하는 것을 자제해야 한다"며 요르단 내 군사기지 방문도 삼가달라고 당부했습니다.이와 관련해 요르단 정부의 무함마드 알모마니 대변인은 "아카바 공항과 항구에 소개령이 내려지지 않았다"며 이들 시설이 정상적으로 운영되고 있다는 입장을 밝혔다고 국영 페트라 통신이 보도했습니다.알모마니 대변인은 지난 수시간 동안 잠재적 위협이 포착되지 않았다고 선을 긋기도 했습니다.그러나 얼마 지나지 않아 이란이 요르단 영토를 향해 쏜 미사일 4기 중 3기가 방공망에 격추됐고, 나머지 1기는 인구가 적은 요르단 남부에 떨어졌다고 요르단군이 발표했습니다.이스라엘군은 아카바로 발사된 미사일이 근처 이스라엘 영토에 떨어질 수 있다며 공습 경보를 발령했습니다.아카바와 가까운 이스라엘 항구도시 에일라트에서도 미사일이 격추될 당시 폭음이 들렸으며, 이스라엘군이 이번 공격에 대응해 아이언돔 방공망을 가동했다고 타임스오브이스라엘이 보도했습니다.이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 미사일 격추 직후 "이란이 이스라엘을 향해 미사일을 쏜다면 우리는 전면적인 화력으로 공격하겠다"고 밝혔다고 AFP 통신이 전했습니다.카츠 장관은 "미국이 정책을 변경할 수도 있다"며 "그럴 경우 우리는 이란을 상대로 한 방어와 공격 조치 모두를 대비하고 있다"고 언급했습니다.최근 미국과 이란의 무력 공방이 심화하면서 중동 내 미국 자산을 겨냥한 이란의 보복 공습 강도가 높아지는 가운데, 휴전에 불만을 가져온 이스라엘까지 충돌의 여파가 미치면서 확전 우려가 커지는 분위깁니다.미군 중부사령부는 지난 17일 이란이 탄도미사일과 드론으로 요르단 아즈라크 소재 무와파크 살티 공군기지를 공격해 이 기지에 근무하던 미군 2명이 사망하고 1명이 실종됐다고 밝힌 바 있습니다.요르단, 이스라엘, 이집트, 사우디아라비아 등이 둘러싼 아카바만은 홍해로 이어집니다.최근에는 이란이 홍해 일대에 예멘의 후티 반군을 동원할 가능성이 있다는 관측도 제기됩니다.미국 국무부는 지난 3월 2일 요르단에 주재하는 미국 정부 직원과 가족들에게 대피를 권고한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)