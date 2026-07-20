'호프' 닷새 만에 200만 관객 넘어섰다…올해 가장 빨라

나홍진 감독의 신작 '호프'에 대한 다양한 반응이 쏟아지는 가운데, 개봉 닷새 만인 어제(19일) 200만 관객을 돌파했습니다.



호프는 개봉 닷새째인 어제 오후 200만 관객을 돌파했습니다.



앞서 개봉 3일 차에 100만 관객을 넘어선 데 이어, 올해 개봉작 가운데 가장 빠른 속도로 관객을 모으고 있습니다.



호프는 비무장지대 마을에 정체불명의 생명체가 나타나며 벌어지는 이야기입니다.



온라인에는 영화를 본 관객들의 다양한 해석과 반응이 쏟아지고 있어 그 어느 때보다 뜨거운 화제성을 이어가고 있는데요.



조인성 씨의 승마 액션 등 격렬한 액션 장면이 대체로 좋은 반응을 얻고 있습니다.



어제 무대 인사를 통해 관객과 만난 나홍진 감독은 오는 23일부터 미국 샌디에이고에서 열리는 세계 최대 규모의 콘텐츠 축제 '코믹콘'에 참석해 북미 관객과도 만납니다.



(화면출처 : 플러스엠엔터테인먼트)