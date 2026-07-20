"아이들 튕겨나가고 깔렸다"…물놀이 중 넘어가 '아찔'

물놀이장에서 아찔한 사고가 있었다고요?



네, 지난 17일 경기 군포의 한 어린이공원 물놀이터에서 공기를 넣어 사용하는 놀이기구인 에어바운스가 넘어지는 사고가 발생했습니다.



이 사고로 시설 안에 있던 아이들이 에어바운스에 깔리면서 10세 미만 어린이 5명이 타박상 등을 입어 병원으로 옮겨져 치료를 받았습니다.



당시 현장에는 어린이 수십 명이 물놀이를 하고 있었는데요.



목격자는 "아이들이 한쪽으로 몰리면서 에어바운스가 기울더니 그대로 넘어졌다"며 "꼭대기에 있던 아이 2명은 밖으로 튕겨 나갔고, 안에 있던 아이들은 시설 아래에 깔렸다"고 당시 상황을 전했습니다.



이어 "안전요원이 2명뿐이어서 많은 아이들을 통제하기에는 역부족이었다"고 주장했는데요.



군포시는 사고 직후 해당 시설 운영을 중단했고, 경찰은 안전 수칙이 제대로 지켜졌는지 조사하고 있습니다.



(화면출처 : 경기도소방재난본부)