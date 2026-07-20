"나 먼저" 중국인 우르르…새치기에 공항 직원 다쳤다

먼저 인천공항 출국장에서 중국인 이용객들의 집단 새치기가 반복되고 있다고요?



네, 최근 인천국제공항 제1여객터미널 출국장에서 촬영된 영상이 이슈가 됐는데요.



체크인 카운터가 열리자 중국인 이용객 수십 명이 차단선 아래를 통과해 한꺼번에 앞으로 뛰어가는데요.



무질서한 모습에 "AI로 만든 영상 아니냐"는 반응까지 나왔지만, 실제 상황이었고 이달 들어서만 비슷한 일이 5차례나 발생한 것으로 파악됐습니다.



갑작스러운 새치기에 순서를 기다리던 승객들은 그대로 뒤로 밀려났고, 현장을 통제하던 직원들이 인파에 치여 타박상까지 입은 것으로 전해졌는데요.



공항 측은 중국인 보따리상들이 먼저 탑승 수속을 받기 위해 한꺼번에 몰려든 것으로 보고 있습니다.



또 최근 중국 노선에 대형 항공기가 투입되면서 같은 시간대 탑승수속 이용객이 크게 늘어난 점도 원인 중 하나로 꼽히는데요.



공항 공사는 재발 방지를 위해 대기열을 벗어나지 못하도록 2단 차단선을 설치하고, 안전관리 인력을 추가 배치하는 한편, 전광판을 통해 질서 안내도 강화할 계획입니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)