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팬들에 1996개 푼다…"월드컵 한조각" 가격에 입이 떡

이강 기자
작성 2026.07.20 07:22 조회수
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2026 북중미 월드컵 우승팀에겐 우승반지가 월드컵 사상 처음으로 수여되는데요.

다만 그 반지를 팬들에게도 고가의 가격에 판매한다고 해 논란이 제기되고 있습니다.

우승 반지는 북미 스포츠에서 전통으로 자리 잡은 문화지만, 월드컵에서 수여되는 사례는 이번이 처음입니다.

반지는 우승 팀의 정체성을 반영하도록 맞춤 제작돼 추후 전달될 예정입니다.

개최 연도에 맞춰 2026개가 제작되는데, 이 중 30개는 우승팀에게 주어지고, 나머지 1996개는 팬들에게 판매될 예정입니다.

가격은 최대 15만 달러, 우리돈 약 2억 4천만 원에 달할 것으로 추정됩니다.

피파는 '팬들도 2026 월드컵 역사의 독특한 한 조각을 소유할 수 있다'라고 설명했지만 일각에서는 돈잔치 월드컵이라는 비판이 나오고 있는데요.

피파는 대회 내내 입장권과 경기장 음식, 기념품 가격을 높게 책정해서 비판에 시달렸습니다.
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