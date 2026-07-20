[스브스夜] '미우새' 박신양-김정은-이동건, '파리의 연인' 완전체 20년 만에 한 컷···'비하인드 스토리' 대방출

'파리의 연인' 완전체가 다음을 기약했다.



19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서 이동건이 20년 만에 김정은을 만났다.



이날 방송에서 드라마 '파리의 연인'의 주역이었던 두 사람은 드라마를 추억했다. 이에 김정은은 당시 모든 것이 여자 주인공 태영의 소설이었던 결말에 전 국민이 충격에 빠졌던 것을 언급하며 "당시에 많은 분들이 나한테 화를 냈다. 왜 그게 가짜냐고 화를 냈다"라고 했다.



이어 김정은은 "사실 그때는 변명이라도 했지만 시간이 지나고 보니 다시 질문을 받으면 잘못했습니다, 죄송합니다 하고 사과를 할 것 같다"라고 솔직하게 말했다.



그리고 두 사람은 남자 주인공 박신양과의 일화들도 떠올렸다. 김정은은 "여기가 신양 선배님이 '사랑해도 될까요'를 불렀던 현장인데 사실 그 곡이 갑자기 결정된 곡이었다. 그래서 선배님이 곡을 잘 모르셨다"라고 당시를 떠올렸다.



이어 김정은은 "촬영장에 왔는데 바닥에 다들 엎드려서 뭔가 쓰고 있었다. 선배님 노래하실 때 사용할 프롬프터를 작성하고 있던 거였다"라며 당시 커닝으로 완벽한 명장면을 만들었던 비하인드 스토리를 공개했다.



그리고 김정은은 이동건에게 "그때 신양 선배님이랑 좀 서먹하지 않았어?"라고 물었다. 이에 이동건은 "제가 그때 보기에는 선배님이 너무 완벽한 배우였다. 역할상 제가 와 선배님 너무 존경해요 하고 있을 수 없는 역할이었다"라며 "그래서 친해질 틈도 없이 연습에 매진했고 그때 그랬던 게 이후에 연기하는 데 큰 도움이 된 것 같다"라고 말해 눈길을 끌었다. 이를 들은 김정은도 박신양에게 연기적으로 많은 도움을 받았다고 공감했다.



그리고 김정은은 "그런데 좀 화가 났던 게 둘이 태영이가 뭐가 좋은지 이야기하는 씬이 있었다. 주거니 받거니 귀여운 흉을 보는 장면이었는데 방송을 보니 대본에 없던 내용으로 난리가 났더라. 방송을 보다가 이상해서 대본을 찾아봤는데 그런 이야기가 없었다"라며 애드리브에 대해 추궁했다.



이에 이동건은 "그건 신양 선배님 아이디어였다. 선배님이 하라고 다 써오셨다"라고 폭로해 눈길을 끌었다.



이를 들은 김정은은 박신양에게 영상 통화를 걸었고, 그렇게 20년 만에 '파리의 연인' 세 주인공이 한 컷에 잡혔다.



김정은은 박신양에게 '사랑해도 될까요' 비하인드 스토리에 대해 물었다. 그러자 박신양은 "이제는 외운다"라며 "대본에는 노래가 없었다. 노래가 없고 원하는 곡을 부르기로 했었다"라고 했다.



이에 김정은은 보통이면 자신의 애창곡을 선택할 텐데 왜 가사도 모르는 곡을 선택했냐고 물었다. 그러자 박신양은 "한기주는 마이 웨이를 부를 거 같아서 마이 웨이를 부르겠다고 했다. 그런데 우리 스태프들이 결사반대를 했다. 그래서 한 사람 앞에 5곡씩 추천을 하기로 했고 그 곡이 최종 결정됐다"라고 선곡 비하인드를 공개했다.



이어 김정은은 이동건과 박신양의 애드리브 장면에 대해 추궁했다. 그러자 박신양은 "이제 그만 끊어요"라며 답을 피하려고 했다. 이에 김정은은 "선배님이 다 짜셨다고 하던데 어떻게 된 거냐?"라고 물었다.



박신양은 "여기가 너무 더워서 땀 흘리는 거지 진땀이 나는 게 아니에요"라며 "그때 동건이가 너무 웃어서 NG가 났다"라며 자신이 짠 애드리브이지만 이동건도 공감한 것이라 지적했다. 그러자 이동건은 "제가 너무 전혀 사실과 달라서 그랬죠"라고 급수습을 해 웃음을 자아냈다.



그리고 이날 김정은은 남편이 한기주와 많이 닮았다는 소문에 대해 "안경을 스고 슈트를 항상 입기는 한다"라고 한기주 닮은 꼴설에 대해 설명했다.



이어 김정은은 남편의 프러포즈에 대해 "아버님이 돌아가셔서 산소를 가자고 하더라. 그래서 함께 갔는데 그곳에서 프러포즈를 했다"라고 밝혔다. 김정은은 "나중에 남편이 그러는데 아버님 산소에서 결혼하자 했을 때는 내가 가만히 있었는데 알이 큰 반지를 끼워주니까 눈물을 흘렸다고 하더라"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)